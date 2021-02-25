Арестован бывший начальник севастопольского «Горсвета»

Суд решил арестовать чиновника. Фото: Архив "КП"

В Севастополе арестован бывший директор Государственного бюджетного учреждения «Горсвет». Суд также постановил арестовать все его имущество. Против чиновника возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ, еще в октябре 2019 года предприятие подписало с частной фирмой договор на разработку проектной документации по капитальному ремонту объектов наружного освещения. Сумма контракта составила 18 миллионов рублей. Частник, как это часто бывает, не выполнил свои обязательства. Зато от руководства «Горсвета» получил оговоренную сумму.

- Против руководителя ГБУ следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, - отмечают силовики.

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