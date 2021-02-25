В Симферополе и Севастополе 26 февраля частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Причина перебоев подачи энергии - ремонт трансформаторных подстанций и электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

микрорайон Давыдовка

ул. Ялтинская, ул. Феодосийская, ул. Керченская, ул. Озерная, ул. Ереванская, ул. Афинская, ул. Минская, ул. Московская, ул. Юбилейная, ул. Быкова, ул. Зеленая, ул. Миндальная, ул. Вокзальная, ул. Лавандовая, ул. Вишневая, ул. Абрикосовая, ул. Персиковая, ул. Ореховая, пер. Лавандовый, ул. Дружбы, ул. Данилова, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Зелёная, ул. Степная, ул. Азовская, ул. Красная, ул. Симферопольская, ул. Кубанская.

СТ Изумрудный, СОТ Садовод, СОТ Дачник, СТ Продмаш, СОТ Юбилейный,

ул. Светлая, ул. Ломброзо, ул. Верхняя, ул. Сливовая, ул. Кубанская, пер. Лавандовый,ул. Ореховая, ул. Азовская, ул. Рябиновая, ул. Калиновая, ул. Клубничная, ул. Земляничная, ул. Крайняя, ул. Симферопольская, ул. Краснова, ул. Вокзальная, ул. Персиковая, ул. Родниковая, ул. Виноградная

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 14.00

ул. Тараса Шевченко, 49, 61;

ул. Комбрига Потапова, 14-24, 16-А, 21, 23, 37;

ул. Александра Маринеско, 1-А

с 9.00 до 17.00

ул. Раенко, 2-8;

ул. Толбухина, 2;

ул. Умрихина, 1, 5-11;

ул. Колхозная, 23-29;

ул. Парижской Коммуны, 78-86, 67-79;

ул. Чернореченская, 70, 72, 84-94, 34-А, 15-А, 19-59, 23-А, 23-Б, 25-А, 25-Б, 31-А, 71;

ул. Узловая, 84-118, 73-81, 85,

ул. Героев Революции, 16-28, 27-53,

село Терновка: ул. Студенческая, 14-46, 13-45; ул. Подгорная, 6-18, 5-19

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина уч.2,402,412,422,474,594, 403,405,409,415,429,593

Село Терновка: ул. Студенческая (Черноморнефтегаз, оп.насосная воды); (Насосная станция «Терновка»), (ТСП Терновского с/с №337 КСП), (ЧП «Фанелс-ТТ», насосная зверофермы, крестьянское хозяйство гр. Огородов А.А.), (ТП Совхозная, звероферма)

село Родное: ул. Балаклавская 30, ул. Яны Дунья 14,18,22-24(чет), 1-5(нечет),9,17-19(нечет),23, ул. Новая жизнь 18, 17, ул. Садовая 2-24(чет),50, 1-31(нечет), ул. Умерова 2-6(чет), 3-7(нечет), ул. Новая 2-32(чет), 19-А,1-33(нечет), ул. Сумская 8-42(чет), 7-43(нечет), ул. Сахалина 2-10 (чет),16,22, 1-9(нечет),13-15(нечет), ул. Центральная 2-40(чет), 1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8 (чет), 1-7(нечет), ул. Школьная 8-30(чет), 7-29(нечет) (д/сад №2), ул. Сумская 2-6(чет), 1-5 (нечет), ул. Центральная 23 (скважина, гр. Швец П.В., насосная станция технической воды «Родное», Гидротехническое сооружение ООО «Добробут-Инвест Плюс»)

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