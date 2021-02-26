Погода в Крыму на 26 февраля: без осадков и тепло до +10

Вода в Черном море +4°…+9°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 февраля на Крымском полуострове, как обещают синоптики, будет вполне комфортный и уютный день.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +9…+11°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Днем тепло до +8…+10°.
На Южном берегу Крыму переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Днем тепло до +10°.
Вода в Черном море +4°…+9°.
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