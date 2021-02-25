В Крыму провели уникальную операцию по протезированию артерии

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В Крыму медики провели уникальную операцию, которая длилась больше пяти часов, сообщили в пресс-службе филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму.

У пациента была колото-резаная рана плеча. Кроме того, у него пересечена подмышечная артерия. Сосудистые хирурги действовали быстро, так как незначительное промедление могло привести к ампутации руки.

- Единственным способом сохранить конечность было протезирование подмышечной артерии собственной веной пациента. Ситуация осложнялась риском массивной кровопотери из-за образовавшейся пульсирующей гематомы в области раны, - пояснили специалисты.

По их словам, операция завершилась успешно, и мужчину выписали на пятые сутки.

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