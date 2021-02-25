Ученые прогнозируют, что крымские водохранилища наполнятся к апрелю

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Напряженность с водой в Крыму снизится ближе к августу. Такой прогноз сделал Александр Холопцев, доктор географических наук, действительный член Крымской Академии наук.

- По последним проведенным наблюдениям, сейчас особенно интенсивно наполняются реки Узунджа, Бельбек, Кача. Следующая очередь - за всеми реками главной гряды Крымских гор. По нашим расчетам, напряжение с водой до августа реально снизится, - поясняет ученый «Крымской газете».

По его словам, прошедшие обильные осадки вселяют надежду на хорошее наполнение крымских водохранилищ и подземных водных бассейнов. Возможны и паводки, если резко потеплеет. Если же температуры будут стабильными, то к апрелю снег в горах растает, и водохранилища наполнятся постепенно.

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