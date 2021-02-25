В Черное море вошли корабли особого назначения НАТО

В море вошли корабли-миноискателей «Тахо» и «Эуропи» Фото: Архив "КП"

В Черное море вошли два корабля специального назначения для поиска мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции, сообщили в пресс-службе российского Национального центра управления обороной.

За действиями тральщиков уже начали следить силы Черноморского флота.

Заметим, в последнее время в Черном море участились случаи нахождения американских военных кораблей. Как сообщалось в декабре, в эом году впервые за десять лет корабли НАТО и Черноморского флота планировали провести учения. Предыдущие проходили еще в 2011 году у берегов Испании.

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