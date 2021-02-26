Симферополь возглавил топ-10 городов для командировок в 2021 году

В Симферополь часто приезжают в командировку.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, в какие города куда чаще всего ездят в командировку.
- Самыми популярными городами для командировок в 2021 году стали: Симферополь, Санкт-Петербург и Красноярск, - сообщили специалисты, проанализировав данные брони жилья на этот год.
Выходит, что ситуация с коронавирусом улучшилась, жизнь входит в привычное русло. Вот и увеличилось количество брони жилья для командировок.
Топ-10 городов для командировок в 2021 году (средняя цена в рублях ночи в отелях):
Симферополь, 1905
Санкт-Петербург, 1383
Красноярск, 1613
Краснодар, 1563
Воронеж, 1728
Челябинск, 950
Петрозаводск, 3500
Омск, 1770
Саратов, 2500
Сургут, 2190
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