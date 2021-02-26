Симферополь возглавил топ-10 городов для командировок в 2021 году

В Симферополь часто приезжают в командировку. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, в какие города куда чаще всего ездят в командировку.

- Самыми популярными городами для командировок в 2021 году стали: Симферополь, Санкт-Петербург и Красноярск, - сообщили специалисты, проанализировав данные брони жилья на этот год.

Выходит, что ситуация с коронавирусом улучшилась, жизнь входит в привычное русло. Вот и увеличилось количество брони жилья для командировок.

Топ-10 городов для командировок в 2021 году (средняя цена в рублях ночи в отелях):

Симферополь, 1905

Санкт-Петербург, 1383

Красноярск, 1613

Краснодар, 1563

Воронеж, 1728

Челябинск, 950

Петрозаводск, 3500

Омск, 1770

Саратов, 2500

Сургут, 2190

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