200 га взлетного поля отойдут под новый микрорайон Фото: "КП" Архив

Строительная техника зашла на территорию аэродрома «Заводское» в Симферополе в нарушение требований к охране режимного объекта. Выгрузка материалов проходила прямо на взлетно-посадочной полосе, пишет ForPost.

Со слов сотрудников ГУП «Универсал-Авиа», базирующегося в «Заводском», строители заехали не через главные ворота, а тайно через запасной въезд. На каком основании посторонние проникли на режимный объект, пока не известно.

Напомним, на территории аэропорта «Заводское» планируется строительство крупного жилого комплекса с детскими садами и школами. Застройщиком выступает известная в Крыму фирма «Консоль-Строй ЛДТ». Предприятие «Универсал-Авиа» власти намерены перевести на площадку нового аэродромного комплекса аэропорта «Симферополь». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что альтернативы застройке аэродрома со столетней историей «Заводское» в Симферополе нет. На 188 гектарах будет реализован инвестиционный проект стоимостью 75 миллиардов рублей, который позволит создать более 15 тысяч новых рабочих мест.

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