Софию Ротару пригласили в Крым спеть для местных жителей

Певица не приезжала в Крым с 2014 года
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Софию Ротару хотели бы пригласить в Крым, чтобы она спела для местных жителей. С такой инициативой выступила министр культуры РК Арина Новосельская. Она рассказала, что очень хорошо относится к эстрадной певице, несмотря на ее политические взгляды, передает Крым 24.
- Я к Софии Ротару, как к исполнительнице, отношусь с большим уважением. И в свое времени для ее имени Крым сделал многое. Неприятно осознавать, что Софья Михайловна заняла такую позицию и больше не поет для крымчан, - отметила Новосельская.
Министр рассказала, что для местных жителей будет бы большим подарком, если певица споет на полуострове.
- Для Софии Ротару двери концертного комплекса «Юбилейный» всегда открыты. Я с удовольствием подпишу приглашение для нее на посещение республики, - заявила Арина Новосельская.
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