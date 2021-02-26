Софию Ротару пригласили в Крым спеть для местных жителей

Певица не приезжала в Крым с 2014 года Фото: Борис КУДРЯВОВ

Софию Ротару хотели бы пригласить в Крым, чтобы она спела для местных жителей. С такой инициативой выступила министр культуры РК Арина Новосельская. Она рассказала, что очень хорошо относится к эстрадной певице, несмотря на ее политические взгляды, передает Крым 24.

- Я к Софии Ротару, как к исполнительнице, отношусь с большим уважением. И в свое времени для ее имени Крым сделал многое. Неприятно осознавать, что Софья Михайловна заняла такую позицию и больше не поет для крымчан, - отметила Новосельская.

Министр рассказала, что для местных жителей будет бы большим подарком, если певица споет на полуострове.

- Для Софии Ротару двери концертного комплекса «Юбилейный» всегда открыты. Я с удовольствием подпишу приглашение для нее на посещение республики, - заявила Арина Новосельская.

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