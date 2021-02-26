В Крыму за сутки 66 новых случаев коронавируса

За сутки в Крыму 66 новых случаев коронавируса Фото: "КП" Архив

За истекшие сутки в Крыму выявлены 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 39 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Лаборатории выполнили исследования проб на новую коронавирусную инфекцию 2345 человек. С выздоровлением за сутки выписаны 170 человек.

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