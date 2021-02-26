Из Татарстана в Симферополь запустят льготные авиарейсы

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Из аэропорта Татарстана в Симферополь с 3 июня открываются субсидируемые авиарейсы. Об этом сообщили в пресс-службе «Бегишево».

Перелеты по льготным тарифам будут осуществляться до 7 октября. Пассажиров будут перевозить на Boeing 737-800 по четвергам каждую неделю.

В пресс-службе аэропорта напомнили, что льготным тарифом могут воспользоваться жители России нескольких категорий – дети и молодежь до 23 лет, пенсионеры, многодетные семьи, а также инвалиды.

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