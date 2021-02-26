Аксенов вспомнил противостояние под стенами парламента Крыма 26 февраля

Сергей Аксенов и Рефат Чубаров. Фото: Скриншот из видео

Глава РК Сергей Аксенов назвал 26 февраля 2014 года «поворотной датой в новейшей истории Крыма». Именно в этот день прошел митинг у стен Верховного Совета, когда полуостров был еще украинским регионом.

- Тысячи крымчан по призыву партии «Русское Единство» и других пророссийских сил вышли к стенам Верховного Совета, чтобы заявить о решительном неприятии государственного переворота в Киеве. У нас не было и не могло быть ничего общего с бесноватой майданной толпой, с нацистами, захватившими власть на Украине, - заявил Аксенов.

По словам главы РК, 26 февраля произошел «исключительно мирный протест». Однако из-за беспорядков, которые спровоцировали представители «Правого сектора», и меджлиса* погибли два человека (Игорь Андреевич Постный и Валентина Даниловна Корнева). Они посмертно награждены медалями «За защиту Республики Крым».

- День 26 февраля ясно показал всем, что ждет крымчан, если наш полуостров останется в составе Украины: гражданская война, беззаконие и репрессии. Можно сказать, что в этот день Украина окончательно потеряла Крым, и мятежники сделали для этого все возможное, - заявил глава РК.

*экстремистская организация, запрещенная в России.

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