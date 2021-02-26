Коронавирус признали причиной смерти пятерых крымчан

Официально от коронавируса в Крыму скончались 918 человек Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки коронавирус признали причиной смерти пяти человек. Общее количество летальных случаев увеличилось до 918, сообщили в Минздраве Крыма.

В больницы с диагнозом коронавирус и пневмония госпитализировано 53 человека, на амбулаторное лечение направлены 26 заболевших.

С начала периода наблюдений в регионе выявили 35 тысяч 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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