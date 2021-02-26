В новом году в Симферополе отремонтируют 24 дороги

Капитальный ремонт еще 13 дорог только начнется в 2021 году Фото: Архив "КП"

В новом году в крымской столице власти города планируют начать ремонты на 24 дорогах, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

В пресс-службе отметили, что ремонт на перекрестке Морской, на улицах Родниковой, Лесной, Лазурной, Лунной, Мектеп, Чобан-Тепе, Бульвар Ленина, Тамбовской, Бархатовой и Амурской планируют закончить до конца текущего года.

Капитальный ремонт еще 13 дорог в 2021 только начнется. Их срок окончания намечен на 2022 год. Работы будут проводиться на улицах: Шмидта, Пролетарская, Кавказкая, Караимская, Марьинская, Калинина, Титова, Петровская Балка, Щаденко, К. Маркса, Толстого, Лексина и проспект Победы (от Бородинского кольца до трассы «Таврида»). Срок окончания этих работ намечен на 2022 год.

- Главным распорядителем бюджетных средств по объектам является министерство транспорта Республики Крым, заказчик работ – ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК», – отметили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, ремонтом многих дорог в Симферополя с 15 февраля занимается компания «ВАД».

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