Жители Симферополя организовали бизнес на фиктивной регистрации мигрантов

Судьбу горе-коммерсантов будут решать в суде. Фото: архив "КП"

Житель Симферополя за 10 тысяч рублей зарегистрировал у себя в доме троих жителей Закавказья. Гости столицы не собирались жить по адресу регистрации, а оформили ее фиктивно. Теперь их помощнику грозит тюремный срок.

Похожий случай произошел и с другим симферопольцем. Вот только в отличии от своего «коллеги», мужчина зарегистрировал в своем жилье аж 15(!) иностранцев.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, против обоих «коммерсантов» возбуждены уголовные дела.

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина, напоминают в полиции, это уголовно наказуемое деяние. Штраф составляет от 100 до 500 тысяч рублей. А может и того хуже - принудительные работы до трех лет либо до трех лет тюрьмы.

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