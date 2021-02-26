Около Госсовета Крыма почтили память погибших на митинге 26 февраля 2014 года

Фото: "Крым 24"

Около стен Госсовета Крыма почтили память крымчан, которые погибли во время столкновений на митинге у парламента 26 февраля 2014 года.

По данным «Крым 24», в акции поучаствовали депутаты Госдумы РФ и Госсовета, крымские чиновники, представители казачества, различных общественных организаций. Они возложили цветы к мемориальной табличке на здании ГС РК.

Напомним, что 26 февраля 2014 года около Верховного Совета Крыма произошли столкновения между пророссийскими активистами и сторонниками Евромайдана.

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