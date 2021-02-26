Площадь им Ленина в Симферополе закроют для пешеходов

Участок площади закроют для пешеходов. Фото: Архив "КП"

В Симферополе 27 февраля будет закрыт участок площади имени Ленина. Движение для пешеходов перекроют в связи с подготовкой площади к благоустройству.

Как сообщили пресс-службе администрации Симферополя, 27 февраля планируется проведение подготовительных работ по благоустройству центральной площади столицы Крыма. В этой связи будет частично ограничено движение в пешеходной зоне.

Горожан и гостей столицы просят учитывать эту информацию при планировании выходного дня.

Напомним, что площадь имени Ленина в Симферополе будут благоустраивать за деньги от правительства Москвы. Как показал опрос жителей столицы, люди хотят видеть на площади фонтан, который был здесь в позапрошлом веке.

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