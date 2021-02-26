В КФУ после карантина вернулся первый иностранный студент

Всего в Индии на данный момент находится 37 студентов. Фото: Пресс-служба КФУ

В КФУ приняли первого иностранного студента после пандемии. Как сообщили в пресс-службе вуза, в ближайшее время на полуостров вернутся студенты из-за границы.

Пока что на полуостров могут попасть только студенты из Индии, так как для других стран границы остаются закрытыми.

- Проблема в том, что самолёты из Дели в Москву пока летают два раза в неделю, поэтому ребятам не так просто купить билеты, - рассказала декан международного медицинского факультета Медицинской академии Крымского федерального университета Светлана Смирнова. - Массово мы их ждём после 15 марта, когда ребята будут возвращаться группами по 20-50 человек.

Всего в Индии на данный момент находится 37 студентов с шестого курса и около 600 - с первого.

Напомним, что для того, чтобы вновь продолжить обучение на территории Крыма, иностранным студентам нужно дважды сдать ПЦР-тест. Первый – у себя в стране, а второй по прибытии на полуостров. До получения результатов студенты находятся в изоляторе.