Поклонская выступила против застройки Форосского парка

Депутат планирует выехать с проверкой на место стройки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму продолжается борьба против строительства спортивного комплекса в парке Форосский. В этот раз свое мнение по поводу происходящего выразила депутат Госдумы от РК Наталья Поклонская.

Она рассказала, что собирается инициировать проверку законности стройки, об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

О сложной ситуации, которая сложилась в Форосском парке, Поклонской сообщили жители Алушты на приеме граждан.

- Нельзя рубить столетние крымские сосны, ели, можжевельники, кипарисы, а потом говорить, что вместо них посадят новые саженцы. Это же просто дикость и варварство по отношению к природе, - написала депутат.

Поклонская настроена решительно, а поэтому планирует направить депутатский запрос по факту строительства в Форосском парке в в Росприроднадзор, Генпрокуратуру и Министерство природных ресурсов России.

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