Из-за работ на сетях часть Симферополя осталась на подвозной воде

Воду будут развозить по улицам с 17-ти до 21-го. Фото: ГУП РК "Вода Крыма"

Из-за монтажных работ на сетях холодного водоснабжения и наполнения резервуаров часть Симферополя перешла на подвоз воды. До полуночи не будет водоснабжения в восточной части столицы и ближайшем пригороде.

По информации ГУП «Вода Крыма», водоснабжение ограничено в микрорайонах Белое1-5, Хошкельды, селах Ана-Юрт, Акрополис, Айкаван, Каменка, садовых товариществах «Горки» и «Строитель». Симферопольским филиалом предприятия в период с 17.00 до 21.00 будет организован подвоз воды.

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