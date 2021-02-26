Видео с крымским метеоритом оказалось фейком

Видео с падающим метеоритом в Крыму оказалось фейком. Фото: скринщот из видео

Выяснилось, что опубликованное видео с падающим метеоритом в Крыму оказалось фейком. Специалисты в области астрофизики указали причины, которые указывают на монтаж.

- На видео нет теней от вспышки метеора. Также на лобовом стекле отсутствуют блики. На видео с Челябинским метеоритом, например, они присутствуют. На кадрах показано, как метеорит сталкивается с землей на огромной скорости. А это должно было спровоцировать серьезные разрушения, которые не могут остаться незамеченными, - рассказали эксперты в группе AstroAlert | Наблюдательная астрономия в соцсети ВКонтакте.

Подобное объяснение КП-Крым предоставил и научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

- На видео объект падает над облаками, а облачность в этот день была очень низкая - 2-3 километра. Реальное столкновение с землей такого метеорита могло вызвать взрыв, после которого должен был остаться кратер, - заявил специалист.

Кроме того, тысячи людей должны были слышать мощный взрыв и грохот.

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