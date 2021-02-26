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Горные водохранилища получили наибольшие притоки от выпавшего в Крыму снега

Симферопольское будет ждать снеготаяния
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Симферопольское водохранилище остается на критической отметке

Симферопольское водохранилище остается на критической отметке

Фото: Архив "КП"

МинЖКХ Крыма опубликовало данные о наполняемости водохранилищ к концу зимы. Наибольшие притоки от выпавших в январе-феврале осадков получили Белогорское и Счастливенское водохранилища, сообщает Крымское информационное агентство. Оба наполняются за счет горных рек.

На критической отметке остаются Симферопольское, Балановское и Загорское водохранилища.

Данные МинЖКХ по наполнению водохранилищ к концу февраля

Данные МинЖКХ по наполнению водохранилищ к концу февраля

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