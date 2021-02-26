Петр Порошенко назвал новую причину потери Крыма в 2014 году

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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина за 30 лет сделала все, что привело к потере Крымского полуострова.

- Драма 2014 года оказалась финалом почти 30-летней истории, в которой Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы полуостров был захвачен, - заявил экс-президент Украины в интервью украинским СМИ.

Также Порошенко заявил, что Киеву пришлось смириться с тем, что в Севастополе размещалась база военно-морского флота. Экс-президент также посетовал, что Россия принялась после распада Советского Союза создавать «пророссийские» автономии на территории СНГ.

Напомним, что Крым вошел в состав России после событий в феврале-марте 2014 года, когда жители полуострова на референдуме отдали голоса за воссоединение с РФ.

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