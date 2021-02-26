Десять социальных нянь присматривают за отказниками в Республиканской детской клинической больнице

За малышами ухаживают социальные няни Фото: Архив "КП"

Десять социальных нянь ухаживают и присматривают за детьми, находящимися на лечении в Республиканской детской клинической больнице. Они заботятся о малышах, оставшихся без родительской опеки, и детях из многодетных семей, чьи родители не могут находиться со своими чадами круглосуточно.

Услуги социальных нянь оплачивает фонд «Колыбель милосердия» за счет благотворительных пожертвований, пишет Крымская газета. Большинство пациентов детского отделения имеют тяжелые пороки развития и инвалидность, ВИЧ-статус и другие заболевания. В палатах находятся от двух до шести детей. Медсестры не успевают уделять достаточное количество времени детям-отказникам, выполняя лист назначений. Поэтому уже несколько лет по соглашению с детской больницей это делают социальные няни.

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