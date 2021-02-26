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Чиновника симферопольской администрации оштрафовали за плохую работу

Его накажут за долгий ответ на запрос
Светлана Родина
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Чиновник не отвечал на запрос 45 дней

Чиновник не отвечал на запрос 45 дней

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Симферополе оштрафуют сотрудника столичной администрации за долгий ответ заявителю, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Оказывается работник администрации получил заявление от председателя ГСК, но не отвечал на него 45 дней. Все сроки «сгорели» и заявитель подал жалобу в прокуратуру.

Чиновник должен был рассмотреть документ об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

За погрешность в работе мировой судья признал сотрудника администрации виновным и назначил штраф.

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