Чиновника симферопольской администрации оштрафовали за плохую работу

Чиновник не отвечал на запрос 45 дней Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Симферополе оштрафуют сотрудника столичной администрации за долгий ответ заявителю, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Оказывается работник администрации получил заявление от председателя ГСК, но не отвечал на него 45 дней. Все сроки «сгорели» и заявитель подал жалобу в прокуратуру.

Чиновник должен был рассмотреть документ об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

За погрешность в работе мировой судья признал сотрудника администрации виновным и назначил штраф.

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