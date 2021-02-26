«Пусть Бандере помолится»: Аксенов ответил Зеленскому на слова о «сердце» Украины

Главы республики назвал Зеленского экс-клоуном Фото: Архив "КП"

То, что Крым всегда являлся сердцем Украины - бессовестная демагогия, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее президент Украины заявил, что Крым являлся сердцем Украины, и вхождение полуострова в состав России «вырвало сердце» страны.

- Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает, - заявил Аксенов.

По словам главы республики, Зеленский лукавит, ведь на самом деле сердце незалежной вырвали сами участники государственного переворота в Киеве.

- Они и превратили это государство в страну-зомби, в живой труп, который подчиняется командам злых политических колдунов с запада. И Зеленский принимает самое непосредственное участие в этом черном ритуале, - заключил Аксенов и добавил, что Крым ушел домой, в свою родную гавань.

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