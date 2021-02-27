Погода в Крыму на 27 февраля: переменная облачность и тепло до +13

Температура воды в Черном море + 6°...9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 февраля на Крымском полуострове, как обещают синоптики, опасные метеорологические явления не ожидаются. По народным приметам, какая погода на Кириллов день, таким и август будет.

- В Симферополе переменная облачность. Вечером дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с, вечером 27.02 северо-западный 9-14 м/с. Днем тепло до +11°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Днем +8…+10°.

Вода в Черном море + 6°...9°.

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