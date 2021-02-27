В Симферополе туалет отдали под продуктовый магазин

Торговая точка в Симферополе. Фото: Елена Погорелец /Обращения к главе Республики Крым Аксёнову С.В./Facebook

В паблике на Facebook «Обращения к Главе Республики Крым Аксенову С.В.» появился любопытный пост.

- В общественном туалете в Гагаринском парке за колесом обзора появился продуктовый магазин «Орешки». Раньше здесь была мужская уборная, - сообщила Сергею Аксенову пользователь соцсети Елена Погорелец.

Было отмечено, что табличку «М», которая висела над дверью в отхожее место, заменили на светодиодную вывеску «Орешки».

Пользователи соцсети, комментируя пост, рассказали, что в Алуште общественные «М» и «Ж» вытеснили респектабельные гостиницы. Ялта же превзошла всех: в городе-курорте в бывшем здании морга работаем продуктовый универсам.

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