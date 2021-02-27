В Алупкинском парке высадили 35 китайских веерных пальм

Аллея в Алупкинском парке пополнилась 35 веерными пальмами. Фото: Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

В парке-памятнике «Алупкинскии » специалисты восстанавливают пальмовую аллею. Ранее многие растения уничтожил вредитель. На их месте уже высадили 35 молодых экземпляров китайских веерных пальм.

- Еще до появления вредителя было высажено уже 10 пальм. И вот сейчас появилось еще 35. На аллее всего было уничтожено 40 пальм, - рассказала главный хранитель парка Людмила Хлыпенко.

Предыдущие пальмы уничтожил вредитель. Фото: Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Почти полная гибель веерных пальм на аллее парка из-за вредителя произошла в 2018 и 2019 году. Поэтому сотрудники зеленой зоны были вынуждены удалить погибшие экземпляры. Разрешение на их выкорчевывание выдало Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Методы борьбы с вредителями разработали специалисты Никитского ботанического сада, которые изучали жизненный цикл насекомого.

Теперь работникам парка предстоит поэтапная реконструкция пальмовой аллеи. В рамках первого этапа были высажены плетистые розы.

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