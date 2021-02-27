Дата была установлена указом президента РФ. Фото: Правительство РК

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Сил специальных операций. Эта дата в 2015 году была установлена указом президента РФ. Она касается ключевой роли, которую сыграли бойцы ССО в воссоединении Крыма с Россией.

- Наша страна 27 февраля отмечает День Сил специальных операций. Для службы в таком важном подразделении требуется не только высокий профессионализм, но и большое мужество. Это помогает в сложных ситуациях действовать решительно и смело, - сказал Аксенов.

Он добавил, что в дни Крымской весны появление «вежливых людей» стало символом мира и стабильности для местных жителей.

- Таким образом мы защитили свободный выбор крымчан. Что позволило спокойно провести исторический референдум о воссоединении Крыма с Россией, - заключил глава.

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