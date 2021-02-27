За сутки в Крыму выявили еще 63 случая заражения коронавирусом

За сутки выздоровел 161 человек. Фото: Диана ИВАНОВА

В Крыму за 26 февраля зарегистрировали 63 новых случая заражения коронавирусом. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Бессимптомно болезнь протекала у 8 людей. Еще 50 случаев выявили среди тех, кто сам обратился за медпомощью в больницы республики. Среди контактных зафиксировали 13 случаев заражения, - проинформировал глава.

За последние сутки сотрудники всех крымских лабораторий взяли тесты на Covid-19 у 3 тысяч 36 человек.

С начала пандемии от вируса вылечилось 31 тысяча 779 человек, в том числе за истекшие сутки - 161 человек.

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