В Крыму еще пять человек скончались от Covid-19

С начала 2020 года в Крыму выявили больше 35 тысяч заражений коронавирусом Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Крыму по состоянию на 27 февраля зарегистрировали еще пять смертей от коронавируса. Всего болезнь унесла жизни 923 жителей республики.

В больницах полуострова продолжают проходить амбулаторное лечение 2 тысячи 88 человек, на стационаре находится 1 тысяча 404 человека.

С начала эпидемии сотрудниками Роспотребнадзора по РК и Севастополю было выявлено 35 тысяч 663 положительных на Covid-19. За это же время выздоровели 31 тысяча 779 человек.

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