В этом году пляжный сезон в Крыму начнется 1 июня

Министр разъяснил новые условия работы пляжей. Фото: Министерство курортов и туризма РК

Пляжный сезон в Крыму начнется 1 июня. Несмотря на сохранившиеся ограничения, подготовка к курортному сезону 2021 года идет по плану.

Об этом в ходе встречи разговаривали министр курортов и туризма Крыма, а также главы администраций Феодосии и Судака. Арендаторам пляжных территорий рассказали о нововведениях и условиях работы в сезоне 2021 года.

Требования по содержанию пляжей, согласно новому СанПину, ужесточаются. Также поменялись требования по сертификации и работе маломерных судов.

- Ограничения из-за коронавируса не мешают подготовке к сезону-2021, она проходит по намеченному плану. Ремонтные работы должны быть завершены до 1 мая. Около каждого пляжа арендаторам нужно установить информационные стенды и знаки безопасности на воде, - рассказали в пресс-службе Минтуризма.

Министр Вадим Волченко отметил, что пляжи полностью должны быть готовы к курортному сезону до 1 июня.

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