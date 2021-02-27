На трассе Симферополь-Джанкой «ВАД» начал снимать старый слой асфальта

Движение транспорта на ремонтируемом участке не перекрывают. Фото: пресс-служба компании ВАД

На трассе Симферополь - Джанкой работники АО «ВАД» начали готовить дорогу к ремонту. Специалисты уже начали снимать старый слой асфальтобетона. Спецтехника ведет работы от Тавриды в направлении Симферополя.

На участке фреза снимает старое покрытие. Транспорт курсирует как обычно, движение не перекрывалось.

- Старый слой дороги в обоих направлениях закончим снимать в конце марта. Если позволит погода, новый слой начнем укладывать на подготовленных участках в начале марта, - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, планируется сменить бортовой камень, а также расширить дорогу, где ее ширина не соответствует требованиям. Безопасность на дороге обеспечит барьерное ограждение.

Всего восстановлению подлежит 6,2 км трассы, которая проходит мимо нового медцентра им. Семашко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50