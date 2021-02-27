На трассе «Таврида» в мае откроются первые заправки

В местах стоянки также развернут палатки с сельскохозяйственной продукцией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае на трассе «Таврида» откроются первые заправки. Там же появятся места для отдыха, игровые и детские площадки, супермаркеты и фастфуды, сообщили в Минтрансе по РК.

Кроме того, в местах стоянки развернут палатки с сельскохозяйственной продукцией, где будут торговать местные производители.

Туристы, приезжающие в Крым, смогут получить необходимые сведения об отдыхе на полуострове в туристско-информационных центрах.

- В черте многофункциональных заправок можно будет заряжать электромобили. Надеемся, что это позволит повысить внимание жителей и гостей Крыма к экологическому транспорту - заявила первый замминистра транспорта РК Татьяна Малий.

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