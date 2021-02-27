Крымских водителей предупредили о сильном гололеде на дорогах

На полуострове действует штормовое предупреждение. Фото: Igor2008 с сайта Pixabay

В Крыму 27 и 28 февраля действует штормовое предупреждение. В региональном МЧС предупреждают, что на дорогах наблюдается сильный гололед. Водителей просят быть осторожнее, чтобы не спровоцировать ДТП.

- Возможно образование заторов из-за аварий и гололеда. Нужно быть предельно внимательными на затяжных спусках, подъемах и опасных поворотах, - сообщили в ведомстве.

Также спасатели добавили, что гололед представляет опасность и для пешеходов. Им рекомендуют осторожно переходить дороги, заранее оценив расстояние до приближающегося автомобиля.

Водителям междугородних автобусных рейсов провели инструктаж. Их попросили не превышать скорость и соблюдать ПДД.

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