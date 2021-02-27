Поклонская приехала в Алушту на встречу с крымчанами

Депутат Госдумы выслушала обращения 90 людей. Фото: пресс-служба администрации Алушты

Сегодня, 27 февраля, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Наталья Поклонская провела личный прием в Алуште. На встречу съехались люди со всего Крыма. С жалобами к депутату обратилось больше 90 человек.

Вместе с Поклонской на вопросы граждан отвечала глава администрации Алушты Галина Огнева.

По итогу встречи депутат хорошо отозвалась о работе алуштинской администрации.

- Контакт с населением у администрации явно есть. Глава была в курсе всех проблем, которые озвучивали крымчане, и могла на них компетентно ответить. Конечно, не все вопросы возможно решить сразу. На это есть свои причины. Но, тем не менее, представители власти в курсе происходящего и это радует, - отметила Наталья Поклонская.

Она пообещала, что снова приедет в Алушту и посетит проблемные места города, о которых ей рассказали местные жители. На встрече депутат выглядела очень уставшей. Некоторые предположили, что это может быть связано с ее загруженностью и плотным графиком.

Наталья Поклонская пообещала приехать на встречу с гражданами еще раз. Фото: пресс-служба администрации Алушты

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