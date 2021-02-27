Ушел из дома в неизвестном направлении: В Крыму пропал мужчина

Сергей Радчук. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместили в соцсети новую ориентировку.

- Помогите найти человека! Пропал Радчук Сергей Александрович, 54 года (1966 года рождения), город Севастополь. Он - 17 февраля 2021 года ушел из дома в неизвестном направлении, - сообщают поисковики.

Приметы Сергея Радчука: рост 166 сантиметров, худощавый, карие глаза, лысый.

Был одет темно-синие джинсы, в куртку, кофту и ботинки черного цвета,

Волонтеры просят всех, кто видел похожего человека, сообщить на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700 545 2 (звонок бесплатный)

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