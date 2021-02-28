В Симферополе и Севастополе 1 марта частично отключат электричество

Идет ремонт электрооборудования.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Отключение произойдет из-за ремонта трансформаторных подстанций и электрооборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Гоголя, 8, 14; ул. Пушкина, 12-20 (чет), 15-21 (нечет)
ул. Битумная, 2-44(чет), 1-31(нечет);
ул. Салгирная, 2-26(чет), 1-15(нечет);
пер. Салгирный, 2-14(чет), 1-17/28(нечет);
ул. Джанкойская, 2/8-82а(чет), 1/10-79/31(нечет);
ул. Линейная, 4-78(чет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Брянская, 13-21, 25-29, 29-А;
ул. Игнатия Шевченко, 2-24, 30, 1-37
ул. Героев Бреста, 31-А, 31-Б, 31-В
ул. Новикова, 4-А, 4-8;
ул. Крестовского, 1-5, 22, 24, 21-31;
ул. Воровского, 2, 4;
ул. Урицкого, 18, 1;
ул. Железнодорожная, 26;
ул. Матвея Воронина, 1, 5, 7;
ул. Надеждинцев, 18-А, 16-18, 22, 11;
ул. Папанина, 2-10;
ул. Рабочая, 27, 31;
ул. Чесменская, 9, 37;
ул. Лазаревская, 9, 11;
пр. Нахимова, 14, 16;
ул. Генерала Петрова, 2;
ул. Маяковского, 1, 3;
ул. Леваневского 10;
ул. Челюскинцев 19-21;
ул. Чернышевского 22-Б,2-16,1-17
село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27
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