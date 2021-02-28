В Симферополе и Севастополе 1 марта частично отключат электричество

Идет ремонт электрооборудования. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Отключение произойдет из-за ремонта трансформаторных подстанций и электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гоголя, 8, 14; ул. Пушкина, 12-20 (чет), 15-21 (нечет)

ул. Битумная, 2-44(чет), 1-31(нечет);

ул. Салгирная, 2-26(чет), 1-15(нечет);

пер. Салгирный, 2-14(чет), 1-17/28(нечет);

ул. Джанкойская, 2/8-82а(чет), 1/10-79/31(нечет);

ул. Линейная, 4-78(чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Брянская, 13-21, 25-29, 29-А;

ул. Игнатия Шевченко, 2-24, 30, 1-37

ул. Героев Бреста, 31-А, 31-Б, 31-В

ул. Новикова, 4-А, 4-8;

ул. Крестовского, 1-5, 22, 24, 21-31;

ул. Воровского, 2, 4;

ул. Урицкого, 18, 1;

ул. Железнодорожная, 26;

ул. Матвея Воронина, 1, 5, 7;

ул. Надеждинцев, 18-А, 16-18, 22, 11;

ул. Папанина, 2-10;

ул. Рабочая, 27, 31;

ул. Чесменская, 9, 37;

ул. Лазаревская, 9, 11;

пр. Нахимова, 14, 16;

ул. Генерала Петрова, 2;

ул. Маяковского, 1, 3;

ул. Леваневского 10;

ул. Челюскинцев 19-21;

ул. Чернышевского 22-Б,2-16,1-17

село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27

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