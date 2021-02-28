Погода в Крыму на 28 февраля: дождь, мокрый снег и тепло до + 8

Синоптики обещают, что снова будет снег. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 февраля на Крымском полуострове будет прохладно и сыро. Обещают синоптики и снег.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег, местами отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный до 17 м/с. Днем тепло до +8°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег, временами сильные осадки. Ветер северо-западный до 22 м/с. Днем тепло до +8°.

Вода в Черном море +5°…+9°.

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