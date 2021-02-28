За сутки в Крыму выявили 65 случаев коронавируса

Количество выздоровевших за сутки составляет 48 человек Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 65 новых случаев заражения, восемь из них переносят болезнь бессимптомно, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3642 человека, - отметил Аксенов.

По словам главы Крыма, количество выздоровевших за сутки составляет 48 человек, выздоровевших за весь период - 31 827 человек.

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