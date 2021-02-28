Коронавирус унес жизни еще шести человек в Крыму

На утро 28 февраля коронавирус зарегистрировали у 65 человек Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки на полуострове от коронавируса умерло шесть человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

Таким образом, общее количество умерших с начала пандемии составило 929 случая.

Напомним, на утро 28 февраля коронавирус зарегистрировали у 65 человек. С начала пандемии вирус выявили у 35 728 человек.

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