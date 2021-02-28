К апрелю Симферополь получит воду из Бештерек-Зуйского водозабора

Недавние сильные снегопады повлияли на темпы производства Фото: Архив "КП"

Уже в апреле крымские власти планируют пустить воду из Бештерек-Зуйского водозабора, сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

- Сегодня по поручению председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка выехал на объект строительства Бештерек-Зуйского водовода и водозабора, - отметил министр.

Он также добавил, что недавние сильные снегопады все-таки повлияли на темпы производства, но в начале марта все работы будут вновь вестись строго по графику. Для этого сейчас на водозаборе разрабатывается 11 скважин, из которых вода будет направляться в накопительные резервуары.

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