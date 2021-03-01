Погода в Крыму на 1 марта: сыро и тепло до + 8

В Ялте днем тепло до +6°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 марта, хоть и начало календарной весны, но мало чем отличается от предыдущего – зимнего. Народные приметы утверждают, что если на Ярилин день тепло и солнечно, значит, и вся весна будет такой. Если же в этот день идет снег, значит, будет хороший урожай, если дует теплый ветер – ждите дождливое лето, а дует северный ветер, значит, лето будет холодным.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный до 11 м/с. Днем тепло до +8°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный до 15 м/с. Днем до +6°.

Температура воды в Черном море +6°…+ 10°.

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