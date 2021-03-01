Часть Симферополя останется без света из-за ремонта на сетях

Специалисты постараются устранить все неудобства как можно раньше Фото: Архив "КП"

Из-за капитального ремонта линий электропередач часть улиц в Симферополе останется без света, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Так, с 8 утра и до 5 вечера электричества не будет на улицах:

- ул. Кечкеметская (частично),

- ул.Полюсная 55,

- ул.Донская 47,49,

- ул,Вишневая,

- ул.Шалфейная,

- ул.Л.Чайкиной (частично),

- ул.Радио,

- ул.Авангардская,

- ул.Макаренко,

- ул.Гастелло,

- ул.Геологическая,

- ул.Болгарская,

- ул.Молдавская,

- ул.Куйбышева(частично) и на прилегающих переулках. а также прилегающие улицы и переулки.

По информации предприятия, специалисты постараются устранить все неудобства как можно раньше.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50