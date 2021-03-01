Часть Симферополя останется без света из-за ремонта на сетях

Специалисты постараются устранить все неудобства как можно раньше
Фото: Архив "КП"
Из-за капитального ремонта линий электропередач часть улиц в Симферополе останется без света, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
Так, с 8 утра и до 5 вечера электричества не будет на улицах:
- ул. Кечкеметская (частично),
- ул.Полюсная 55,
- ул.Донская 47,49,
- ул,Вишневая,
- ул.Шалфейная,
- ул.Л.Чайкиной (частично),
- ул.Радио,
- ул.Авангардская,
- ул.Макаренко,
- ул.Гастелло,
- ул.Геологическая,
- ул.Болгарская,
- ул.Молдавская,
- ул.Куйбышева(частично) и на прилегающих переулках. а также прилегающие улицы и переулки.
По информации предприятия, специалисты постараются устранить все неудобства как можно раньше.
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