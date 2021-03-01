Евпатория попала в топ-8 популярных городов для отдыха на озерах

Туристы любят отдыхать в Евпатории. Фото: архив "КП"
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, какие города на озерах востребованы у отдыхающих в 2021 году.
- Самыми популярными озерами у туристов в этом году стали: Мойнакское озеро в Евпатории (24%), Голубицкое грязевое озеро (20%) и Банное (18%), - сообщили аналитики, изучив данные брони жилья.
Топ-8 популярных городов для отдыха на озерах (средняя цена ночи в отелях, в рублях):
Евпатория, 2940
Голубицкая, 2990
Банное, 3336
Лахденпохья, 6594
Байкальск, 6600
Осташков, 5883
Абрау-Дюрсо, 3000
Соль-Илецк, 2500
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