Евпатория попала в топ-8 популярных городов для отдыха на озерах

Туристы любят отдыхать в Евпатории. Фото: архив "КП"

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, какие города на озерах востребованы у отдыхающих в 2021 году.

- Самыми популярными озерами у туристов в этом году стали: Мойнакское озеро в Евпатории (24%), Голубицкое грязевое озеро (20%) и Банное (18%), - сообщили аналитики, изучив данные брони жилья.

Топ-8 популярных городов для отдыха на озерах (средняя цена ночи в отелях, в рублях):

Евпатория, 2940

Голубицкая, 2990

Банное, 3336

Лахденпохья, 6594

Байкальск, 6600

Осташков, 5883

Абрау-Дюрсо, 3000

Соль-Илецк, 2500

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