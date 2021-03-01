В рейтинге комфортных городов России Симферополь стал аутсайдером

Столица заняла в рейтинге 93 место Фото: из архива "КП"

В России составили рейтинг самых комфортных городов страны. Симферополь также попал в их число, но оказался в рядах последних мест. Среди 100 городов столица Крыма заняла 93 место.

Оценивались показатели качества среды - жилье, современная торговля, уровень преступности, загруженность дорог. Кроме того, обращали внимание на стоимость коммунальных услуг, а также квартир. Первое место в списке занял Краснодар, он набрал 78 баллов из 100. На втором оказался Сургут, на третьем - Тюмень. Также в десятку попали Москва, Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск, Мурманск, Тверь, Уфа и Магнитогорск.

Симферополь забрался на 93 место, заработав всего 53 балла. Рядом с ним - Шахты и Энгельс.

Напомним, экс-главе крымской столицы Елене Проценко сделали выговор за плохое развитие города. Через 2 недели после этого, 17 февраля, она сама решила покинуть пост и подала заявление об увольнении.

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