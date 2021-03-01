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В Крыму зарегистрировали 62 новых случая коронавируса

Пять пациентов переносят болезнь без симптомов
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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За сутки количество выздоровевших составляет 12 человек

За сутки количество выздоровевших составляет 12 человек

Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки на полуострове зарегистрировали 62 новых случая коронавирусной инфекции. Пять пациентов переносят болезнь без симптомов, сообщил главы республики Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

Также на утро 1 марта на коронавирус было обследовано 2353 человека. За сутки количество выздоровевших составляет 12 человек, а за весь период пандемии - 31 839 человек.

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