В Крыму зарегистрировали 62 новых случая коронавируса

За сутки количество выздоровевших составляет 12 человек Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки на полуострове зарегистрировали 62 новых случая коронавирусной инфекции. Пять пациентов переносят болезнь без симптомов, сообщил главы республики Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

Также на утро 1 марта на коронавирус было обследовано 2353 человека. За сутки количество выздоровевших составляет 12 человек, а за весь период пандемии - 31 839 человек.

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