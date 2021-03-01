Коронавирус унес жизни еще пяти человек в Крыму

На полуострове зарегистрировали еще 62 новых случая коронавирусной инфекции Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки коронавирус унес жизни еще пяти заболевших, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Так, общее количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 934 случая.

Напомним, по данным главы Крыма Сергея Аксенова, по состоянию на 1 марта на полуострове зарегистрировали еще 62 новых случая коронавирусной инфекции. Пять пациентов переносят болезнь без симптомов.

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