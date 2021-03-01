При ремонте дороги в Симферополе строители повредили водопровод

При ремонте дороги в Симферополе повредили водопровод Фото: Архив "КП"

При ремонте дороги в Симферополе работники компании АО «ВАД» повредили водопровод. Устранение утечки заняло несколько дней.

- На Козлова,17 порвали воду, делают дорогу, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на штабе по водоснабжению. - Люди пишут, два дня вода бежит. Реакция медленная.

По информации и.о.главы администрации Симферополя Валентина Демидова, подрядная организация собственными силами провела ремонт водопровода и 27 февраля закончила работы. Для оперативного решения подобных вопросов в администрации создадут проектный офис.

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